Abito senza vocali - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : BT

Significato/Curiosita : Abito senza vocali

Ricchissima signora dall'animo altruista e gentile, jack si procura un abito elegante e partecipa alla cena in prima classe insieme ai passeggeri più... Barletta-andria-trani bt – codice vettore iata di air baltic bt – codice iso 3166-1 alpha-2 del bhutan bt – codice iso 3166-2:id di banten (indonesia) bt – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Abito senza vocali : abito; senza; vocali; abito con le falde; Un abito medievale per uomini e donne; La quantità di stoffa per un abito ; Elegante abito maschile; Un soprabito da motociclista; Occupazione redditizia senza responsabilità; senza filo non serve; Maestro senza metro; senza alcuna malizia; Foca senza pari; Le vocali degli Slavi; Le vocali in fronte; Le vocali in stampa; Fusione di due o più vocali in una sillaba; Le vocali in festa;

