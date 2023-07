Ci seguono in sciovia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci seguono in sciovia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OV

Significato/Curiosita : Ci seguono in sciovia

Dell'ingegnere franco giannoni, fu installato il primo impianto di risalita, la sciovia "serroncelli", che partiva dai piedi del monte rajamagra (m.1109 slm) e... Geofisica e vulcanologica. ov – codice vettore iata di estonian air ov – codice iso 3166-2:nl dell'overijssel (paesi bassi) ov – vecchia targa automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

