Salvo Complicazioni - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : SC

Significato/Curiosita : Salvo complicazioni

Call – funzioni implementate in c ed eseguite dal kernel di unix salvo complicazioni – dicitura che accompagna il numero di giorni di una prognosi scelta... Super cujo sc – simbolo chimico dello scandio sc – codice vettore iata di shandong airlines sc – codice fips 10-4 di saint kitts e nevis sc – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Salvo Complicazioni : salvo; complicazioni; L isola di salvo Montalbano; salvo fuorché; Si salvò per volontà divina dalla totale distruzione di Sodoma; Il patriarca che salvò l intera fauna; Si salvò sull Arca; Piace a chi non ama le complicazioni ; Un tipo che solleva inutili complicazioni ; Lavorano per eliminare le malattie, i loro sintomi e le possibili complicazioni ;

