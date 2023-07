Quad Data Rate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quad Data Rate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : QDR

Significato/Curiosita : Quad data rate

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il termine quad pumped (conosciuto anche come quad data rate) indica una particolare tecnica sviluppata da intel... Monografici. qdr/1 1980 - il giornalismo risorgimentale in lombardia qdr/2 1981 - presenza culturale ed impegno civile di franco antonicelli qdr/3 1983 -... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quad Data Rate : quad; data; rate; Si verificano se nessuna squad ra è in vantaggio; Squad re che si sfidano nell ultima gara del torneo; La sgangherata squad ra di spie di Alan Ford; I quad ri amministrativi li hanno bianchi; La casa che Goya decorò con celebri quad ri allucinati; Casa editrice fondata dall omonimo Aldo nel 1939; Il dodicesimo mese nel data rio; Quella di San Patrignano fu fondata da Muccioli; Casa di moda romana fondata dall omonima Fernanda; Ondata di liquido gettata con un comune recipiente; Tegame in cui cuocere e servire spigole e orate ; La provincia lombarda con Merate e Barzio; Due noti frate lli registi; La cameretta del frate ; La ultima bevanda di Socrate ;

Cerca altre Definizioni