Un punto celeste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un punto celeste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NADIR

Significato/Curiosita : Un punto celeste

Il punto di intersezione tra la retta perpendicolare al piano dell'orizzonte, passante per l'osservatore con la superficie dell'emisfero celeste visibile... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nadir (disambigua). questa voce sull'argomento astronomia è solo un abbozzo. contribuisci a... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un punto celeste : punto; celeste; Si chiude con un punto ; Il punto debole di Achille; Un appunto al fazzoletto; Giusto in questo punto ; Il punto opposto a ONO; Una Via celeste ; celeste incorporea; Quella celeste è in cielo; Un corpo celeste ; Una fascia celeste ;

Cerca altre Definizioni