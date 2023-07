Il profumo del poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il profumo del poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OLEZZO

Significato/Curiosita : Il profumo del poeta

Ravenna, notte tra il 13 e il 14 settembre 1321), è stato un poeta, scrittore e politico italiano. il nome "dante", secondo la testimonianza di jacopo alighieri... Un alito già pesantemente compromesso dall'alcol, emanando un notevole olezzo nell'aria. l'uomo venne così soprannominato "semper ciuc", che in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

