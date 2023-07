Orientarsi ad una scelta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Orientarsi ad una scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DECIDERSI

Significato/Curiosita : Orientarsi ad una scelta

Da una voce pulita che si delinea precisamente dopo i vent'anni; nel frattempo ha esplorato vari generi, come il soul e il rock, per poi orientarsi principalmente... Dell'erede intellettualmente superdotato che egli desidera generare, ma non sa decidersi: ognuna di esse possiede infatti virtù e caratteristiche uniche che potrebbero... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Orientarsi ad una scelta : orientarsi; scelta; Costellazione australe utile a orientarsi ; Un punto per orientarsi ; Permette di orientarsi ; Lo strumento che permette di orientarsi ; Quelle per orientarsi non si innaffiano; L ultima scelta che fu fatta da Napoleone III; Esclusa dalla scelta ; Più è vasto e più i clienti hanno scelta ; Viene escluso dalla scelta ; La scelta del meglio;

Cerca altre Definizioni