Insegnante in tre lettere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insegnante in tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INS

Significato/Curiosita : Insegnante in tre lettere

Marie-claude trogneux, coniugata macron (amiens, 13 aprile 1953), è un'ex insegnante francese e première dame di francia come moglie di emmanuel macron, presidente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ins. ins (toponimo tedesco; in francese anet) è un comune svizzero di 3 536 abitanti del canton... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Insegnante in tre lettere : insegnante; lettere; Una giovanissima insegnante ; Sostituzione temporanea di un insegnante ; Le impartisce l insegnante ; insegnante in breve; insegnante ... in breve; Hanno lettere da consegnare; Due lettere dell ignorante; Le lettere senza firma; Le prime lettere di Oxford; Due lettere di Ascanio;

Cerca altre Definizioni