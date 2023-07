L impaziente non la vede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L impaziente non la vede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORA

Significato/Curiosita : L impaziente non la vede

Dargli da mangiare e pulire la sua stanza, diviene sempre più impaziente e indifferente verso il fratello, lasciando la sua stanza in disordine e disinteressandosi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ora (disambigua). l'ora (indicata con h, dal latino hora) è un'unità di misura del tempo pari... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 5 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L impaziente non la vede : impaziente; vede; Non la vede l impaziente ; I santi che l impaziente invoca; Verbo che non piace all impaziente ; Lo chiede l impaziente ; Non la vede chi è impaziente ; Si percepisce vede ndo in tre dimensioni; Quando gira non si vede ; Più si avvicina meno si vede ; Quanto più cresce tanto meno si vede ; Non lascia vede r nulla;

Cerca altre Definizioni