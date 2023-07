Zelanti e operosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zelanti e operosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DILIGENTI

Significato/Curiosita : Zelanti e operosi

Pur riconoscendo il suo operoso e zelante impegno, non esitò a mortificarne le qualità artistiche, giudicate inadeguate: «escher è troppo ostinato, troppo... Nella cura dell'apparato scenico e dei costumi. angelo diligenti nacque da carolina diligenti, attrice, e da francesco marazzi, attore e capocomico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Zelanti e operosi : zelanti; operosi; Restare inoperosi accontentandosi dei successi già ottenuti; operosi o senza deficit; L inoperosi tà di un corpo... in fisica; Imenottero che è simbolo d operosi tà; operosi , solerti;

Cerca altre Definizioni