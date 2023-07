Viene chiamato anche tire bouchon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene chiamato anche tire bouchon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAVATAPPI

Significato/Curiosita : Viene chiamato anche tire bouchon

Quindi il contenitore. è chiamato anche tirabusciò o tirabusciòn o tirabuscióne, italianizzazione del termine francese tire-bouchon, usata soprattutto nel... Dovevano, per motivi legali, usare un nome differente e nuovo come cavatappi. i cavatappi vengono solitamente utilizzati con condimenti tipici italiani come... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

