Il Veltroni ex sindaco di Roma - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : WALTER

Significato/Curiosita : Il veltroni ex sindaco di roma

Disambiguazione – "veltroni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi veltroni (disambigua). walter veltroni (roma, 3 luglio 1955) è un politico... Contengono il titolo. walter – cratere lunare walter – azienda ceca produttrice di mezzi di trasporto fondata da josef walter nel 1911 walter engines – azienda... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

