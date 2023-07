Uno stile dell arte islamica medievale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stile dell arte islamica medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MORESCO

Significato/Curiosita : Uno stile dell arte islamica medievale

Migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. per stile moresco si intende un particolare tipo di arte islamica sviluppatasi tra la fine dell'xi secolo e la... ^ moresco, in treccani.it – vocabolario treccani on line, roma, istituto dell'enciclopedia italiana. url consultato il 13 aprile 2013. «morésco agg... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

