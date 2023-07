Tale è la lingua di molti rettili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tale è la lingua di molti rettili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIFORCUTA

Significato/Curiosita : Tale e la lingua di molti rettili

Tradizioni e nel folclore simboli di serpenti o presenze di esseri-rettili. i nativi americani hopi raccontano dell'esistenza di una razza di uomini rettile che... E gesta vengono raffigurati su una croce biforcuta, mentre gesù appeso a una trave dritta. la croce biforcuta nella chiesa di santa maria in campidoglio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

