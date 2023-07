Sporge in mare dalla costa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporge in mare dalla costa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PROMONTORIO

Significato/Curiosita : Sporge in mare dalla costa

Di 30° in quattro grotte denominate gattulla, solfurea, fetida e solfatara. dall'ottobre 2006 parte del suo territorio rientra nel parco costa otranto... Navigazione o semplicemente come punti di avvistamento. promontorio, su dizionari.corriere.it. promontorio, su treccani.it. capo (geografia) punta (geografia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

