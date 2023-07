Sistema di governo con a capo uno o più religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di governo con a capo uno o più religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TEOCRAZIA

Significato/Curiosita : Sistema di governo con a capo uno o piu religiosi

Forma di governo è il modello organizzativo che uno stato assume per esercitare il potere sovrano. più in generale può intendersi come la modalità con cui... Religione nazionale. il concetto di teocrazia fu coniato dallo storico giuseppe flavio nel i secolo. egli definì come teocrazia il governo tipico degli ebrei...