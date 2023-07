Saldandosi con ileo e pube forma l osso iliaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Saldandosi con ileo e pube forma l osso iliaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISCHIO

Significato/Curiosita : Saldandosi con ileo e pube forma l osso iliaco

Dell'acetabolo ed ischio-pubica forma l'osso dell'anca adulto. l'ilio o ileo è l'osso più grande dei tre. osso piatto situato superiormente a pube ed ischio, offre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

