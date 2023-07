È rotta in un opera di Frida Kahlo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È rotta in un opera di Frida Kahlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COLONNA

Significato/Curiosita : E rotta in un opera di frida kahlo

Messicana frida kahlo, interpretata dall'attrice, anch'ella messicana, salma hayek. la pellicola è un adattamento cinematografico del libro biografico frida. una... colonne allineate in 16 file, con alcune colonne che raggiungono altezze di 24 metri. un tipo di colonna molto usata nell'antico egitto è la colonna papiriforme... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

