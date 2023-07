C è quello Piceno e Satriano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello Piceno e Satriano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASCOLI

Significato/Curiosita : C e quello piceno e satriano

Ascoli satriano sito ufficiale, su comune.ascolisatriano.fg.it. àscoli satriano, su sapere.it, de agostini. la battaglia di ausculum del 279 a.c., su warfare... L'ascoli calcio 1898 fc, meglio nota come ascoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di ascoli piceno. milita in serie b, seconda divisione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

