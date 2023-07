Il punto debole di Achille - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il punto debole di Achille. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALLONE

Significato/Curiosita : Il punto debole di achille

Film, vedi il tallone d'achille. con tallone di achille si intende indicare il punto debole nascosto di una persona, di una macchina o di un sistema.... Posizionato sopra l'osso del tallone, questi raggi sono adiacenti alle dita dei piedi e si sovrappongono vicino al tallone. insieme formano gli archi del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

