Il nome del celebre ballerino Baryshnikov - Cruciverba

Il nome del celebre ballerino Baryshnikov.

Soluzione 7 lettere : MIKHAIL

Significato/Curiosita : Il nome del celebre ballerino baryshnikov

Mentre il 1º dicembre 1986 si esibì il più famoso ballerino del mondo, mikhail baryshnikov. il 20 febbraio 1988, in occasione del primo centenario del moulin... Pace 1990 michail sergeevic gorbacëv, spesso traslitterato anche come mikhail gorbachev o gorbaciov (in russo: ascolta[·info]...