Nello sport è sinonimo di record - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nello sport è sinonimo di record. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRIMATO

Significato/Curiosita : Nello sport e sinonimo di record

Alla combinazione di inghilterra, scozia e galles. ad ogni modo, esso è utilizzato talvolta come sinonimo per l'intero regno unito. gb e gbr sono infatti... Contengono il titolo. primato – prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria primato – prestazione sportiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

