Un modo di parlare privo di senso o utilità - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : A VANVERA

Significato/Curiosita : Un modo di parlare privo di senso o utilita

Cui l'universo e i mondi periranno di fuoco e dal fuoco rinasceranno nuovi, per cui non ha vero senso parlare di vera conclusione: «questa è conclusione... Parlare a vanvera è un libro per bambini di bianca pitzorno. edito per la prima volta nel 1989 da mondadori, è stato nel corso dei decenni ristampato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un modo di parlare privo di senso o utilità : modo; parlare; privo; senso; utilità; Riferirsi a qualcosa in modo velato; Un modo di trasmettere un ordine alla truppa; Il modo di articolare i suoni di una lingua; In modo molto confuso; Iniziali di Quasimodo ; Si ripetono nel parlare ; Argomenti di cui non si può parlare ; Difettosi nel parlare ; parlare compromettendosi; Nessuno dei suoi pazienti può parlare ; privo di ambizioni; privo di lealtà o mancante di garbo; privo di efficacia; Così è lo strumento privo della giusta intonazione; Rinnovo privo di esplicita comunicazione; Un sudato consenso ; Un senso sviluppato nei cani; Sonore manifestazioni di consenso ; Un breve consenso ; Il senso che ci permette di sentire; Spazio di imprecisata utilità ; Utilitaria Nissan; Vantaggio, utilità ; Un raggio di grande utilità ; Un utilitaria della Ford;

