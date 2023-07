È maiestatis quando chi parla usa il noi lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È maiestatis quando chi parla usa il noi lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLURALIS

Significato/Curiosita : E maiestatis quando chi parla usa il noi lat

Competenza territoriale (v. 9)" e, inoltre, "guidare una sommossa (24,11-12) era classificato come un crimen lesae maiestatis contro la persona dell'imperatore;... Sull'uso delle fonti. il plurale maiestatis o plurale maiestatico (dal latino pluralis maiestatis, plurale di maestà) si ha, nella lingua parlata o scritta, quando... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

