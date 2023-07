Locale spesso usato per la conservazione dei vini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Locale spesso usato per la conservazione dei vini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTINA

Significato/Curiosita : Locale spesso usato per la conservazione dei vini

Diffuse considerevolmente a partire dal medioevo, usato spesso per il taglio degli uvaggi di molti vini rossi di francia, italia, grecia, spagna. successivamente... cantina è un locale, completamente o parzialmente interrato, adibito alla maturazione e conservazione del vino o di altri cibi o bevande. la cantina è... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Locale spesso usato per la conservazione dei vini : locale; spesso; usato; conservazione; vini; locale per molti; Il locale con i fustini; locale con le quinte e la platea; Il locale con i sanitari; Un locale pubblico giapponese con le geishe; Negli anni Ottanta erano spesso a targhe alterne; Uno strumento spesso suonato alle scuole medie; Condizione spesso associata alla sordità; Alga che si consuma spesso nei sushi bar; Benigni lo recita spesso ; Una locuzione per il mercato dell usato ; È causato da un eccessiva esposizione a suoni e rumori; Fu accusato da Cicerone; Sale ampiamente usato come fertilizzante; Atollo usato dai Francesi per test nucleari; Liquido di conservazione col cluroro di sodio; Grande struttura artificiale per la conservazione dell acqua; Latte a lunga conservazione ; Così è detta la conservazione sotto sale; È sua la legge di conservazione della massa; Atti con cui si consegnano dei beni alla divini tà; Città francese sulla Saona celebre per i vini ; Ha scaffali di vini DOC; Serve vini con il marito; Divini tà etrusca venerata nel Velabro e a Capua;

Cerca altre Definizioni