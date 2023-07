Lasciare intenzionalmente qualcuno senza cibo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciare intenzionalmente qualcuno senza cibo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AFFAMARE

Significato/Curiosita : Lasciare intenzionalmente qualcuno senza cibo

Incidente di caccia. partecipa al torneo del primo cavaliere uccidendo intenzionalmente nel primo scontro il giovane cavaliere ser hugh della valle. nello... Vettovaglie dalle porte settentrionali di milano senza però riuscire ad affamare la città. milano infatti, sebbene carente di vino e paglia, disponeva di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

