Folate di puzza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Folate di puzza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ZAFFATE

Significato/Curiosita : Folate di puzza

Principali: l'idrogeno ("produttore di acqua"), l'ossigeno ("produttore di acido"), l'azoto ("produttore di soda"), il bromo ("puzza"), così come i gas nobili,... Presentano emorragie diffuse non controllabili diversamente, pezze o garze zaffate con forza nel sito emorragico che danno emostasi per compressione e che...