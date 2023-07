Il file alla fine del processo di download - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il file alla fine del processo di download. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCARICATO

Significato/Curiosita : Il file alla fine del processo di download

Caricamento, in informatica è il processo di invio o trasmissione di un file (o più genericamente di un flusso finito di dati o informazioni) da un client... Software può essere aggiornato direttamente da playstation 4, oppure scaricato dal sito ufficiale su un computer e poi caricato su una penna usb e trasferito... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

