Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano di burro in una canzone di Carmen Consoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAROLE

Significato/Curiosita : Erano di burro in una canzone di carmen consoli

carmen consoli (catania, 4 settembre 1974) è una cantautrice e polistrumentista italiana. soprannominata "la cantantessa", nella sua carriera ha pubblicato... parole parole è un brano musicale inciso dalla cantante italiana mina in duetto con l'attore alberto lupo, pubblicato per la prima volta su singolo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

