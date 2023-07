Duplicati in fogli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Duplicati in fogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOTOCOPIE

Significato/Curiosita : Duplicati in fogli

Ai duplicati della biblioteca chigiana e a 423 duplicati della biblioteca apostolica vaticana. dal 1815 la biblioteca venne designata come centro in cui... Nella copertina. in italia chi effettua fotocopie è tenuto a pagare una royalty alla aidro. l'avvento delle fotocopie a colori ha destato preoccupazione nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

