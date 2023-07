Cognome dell incoronato re d Italia nel 1805 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cognome dell incoronato re d Italia nel 1805. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BONAPARTE

Cognome dell incoronato re d italia nel 1805

1820 – roma, 9 gennaio 1878) è stato l'ultimo re di sardegna (dal 1849 al 1861) e il primo re d'italia (dal 1861 al 1878). dal 1849 al 1861 fu inoltre... Tramite persone a lui fedeli (giuseppe bonaparte in spagna, gioacchino murat nel regno di napoli, girolamo bonaparte in vestfalia, jean-baptiste jules bernadotte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

