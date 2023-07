Fa volare gli Israeliani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa volare gli Israeliani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EL AL

Internazionale che sintetizza l'm-346 come strumento ideale per insegnare a volare ai futuri piloti dei caccia di ultima generazione e contemporaneamente come... el al (in ebraico: , verso l'alto; in arabo: ) è la principale compagnia aerea e la compagnia di bandiera di israele. esegue voli regolari...