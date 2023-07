Il veicolo dell alieno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il veicolo dell alieno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : Il veicolo dell alieno

il rapimento alieno di emilcin è un presunto caso di rapimento alieno verificatosi nel 1978 in polonia nella zona di emilcin, che ha visto come protagonista... Altri significati, vedi ufo (disambigua). un oggetto volante non identificato (ovni) noto anche con gli acronimi inglesi ufo (unidentified flying object...