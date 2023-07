Si usano scuotendoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano scuotendoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SETACCI

Significato/Curiosita : Si usano scuotendoli

Animali di dimensioni assai maggiori, come i grossi conigli. le puzzole usano trasportare prede di piccole dimensioni afferrandole a metà dorso, più o... Dimensione granulometrica del materiale trattenuto. è possibile disporre più setacci uno sopra l'altro, in modo da suddividere rapidamente un materiale eterogeneo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

