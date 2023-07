Si usa per chiarificare liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per chiarificare liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : FARINA FOSSILE

Significato/Curiosita : Si usa per chiarificare liquidi

Birra e oli. in passato le bentoniti calciche sono state utilizzate per chiarificare, decolorare o sbiancare oli animali e vegetali, infatti, gli oli vegetali... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la farina fossile (o sabbia di diatomee o terra diatomacea o diatomite o kieselgur) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

