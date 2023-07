Lo sviluppo che rispetta l ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sviluppo che rispetta l ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : SOSTENIBILE

Significato/Curiosita : Lo sviluppo che rispetta l ambiente

Per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi sia le esigenze della generazione attuale che di quelle future. tante sono le organizzazioni... Essere in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni unite. l'economia sostenibile non è orientata soltanto al profitto, ma al benessere... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

