Un suffisso da sostanze chimiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un suffisso da sostanze chimiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : INA

Significato/Curiosita : Un suffisso da sostanze chimiche

Specifico, che si definisce a partire dalla formula chimica delle sostanze chimiche. alcune sostanze sono indicate prevalentemente con il loro nome comune: ad... Organizzazione presso l'istituto nazionale delle assicurazioni (ina), la gestione ina-casa. le prime disposizioni vennero emanate con la legge 28 febbraio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Un suffisso da sostanze chimiche : suffisso; sostanze; chimiche; suffisso per riflessivi; suffisso per indirizzi web; suffisso accrescitivo; suffisso da diminutivo; suffisso da participio passato; sostanze per gli integratori alimentari; sostanze che levigano; Grossi contenitori cilindrici per sostanze liquide; Emettere sostanze delle ghiandole; Che producono sostanze nutritive via fotosintesi; Codice identificativo delle sostanze chimiche ; Una sostanza usata per le analisi chimiche ; Acceleratori di reazioni chimiche nel corpo; Sostanze chimiche presenti nell organismo in minime quantità; Il berillio nelle formule chimiche ;

Cerca altre Definizioni