Scendono tra i pali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scendono tra i pali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SLALOMISTI

Significato/Curiosita : Scendono tra i pali

Quella del rugby, con due pali e una traversa a separarli, ma non alla loro altezza massima: quando il pallone entra tra i pali e sotto la traversa si segna... Questo, oppure in riferimento all'avvicinarsi di questo allo slalomista. le boe che lo slalomista aggira sono solite esser divise tra boe dispari, ovvero la... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

