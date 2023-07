Pubblicità in TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pubblicità in TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPOT

Significato/Curiosita : Pubblicita in tv

Scopo di lucro: pubblicità commerciale: volta a reclamizzare un prodotto di mercato. è la forma di pubblicità più diffusa. pubblicità sociale: volta a... Sport spot – breve messaggio pubblicitario (uno "spot radiofonico" o uno "spot televisivo") spot – metodo di misura dell'esposizione in fotografia spot –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

