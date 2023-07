Prodotto per piatti vegani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prodotto per piatti vegani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEITAN

Significato/Curiosita : Prodotto per piatti vegani

(): piatto cinese di glutine fritto, di colore marrone e spesso associato a funghi shiitake. cucina vegetariana dieta vegetariana cucina vegana altri... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. il seitan è un piatto, altamente proteico, a base di glutine. il glutine viene estratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

