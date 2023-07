Precursore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precursore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTESIGNANO

Significato/Curiosita : Precursore

Definisce precursore quando, in una reazione chimica, serve per la formazione di un'altra molecola. ad esempio il colesterolo è un precursore degli ormoni... Nell'azione: gli antesignani della rivoluzione francese; fu un antesignano nella lotta per la libertà. le truppe degli antesignani comparvero successivamente...