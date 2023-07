Piantagioni con molti alberi allineati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piantagioni con molti alberi allineati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRUTTETI

Significato/Curiosita : Piantagioni con molti alberi allineati

Popolazione nera, con ampie percentuali di malattie e mortalità. anche dopo la liberazione molti di loro continuarono a rimanere nelle piantagioni; altri fuggirono... Che possano permettere di combattere repentini cambiamenti climatici. i frutteti si devono dotare di strutture adeguate al fine di proteggere i fiori ed... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Piantagioni con molti alberi allineati : piantagioni; molti; alberi; allineati; piantagioni diffuse in Ecuador; Si coltiva in piantagioni ; Lavoravano nelle piantagioni di cotone; piantagioni di marroni; piantagioni di trifoglio; Locale per molti ; Comprende molti corpi; Inzuppa molti dolci; molti tudine da non dire; Il Giuseppe di molti film di Soldini; Un giaciglio fra due alberi ; alberi piangenti; alberi da viali; Piccolo raggruppamento di alberi ; Bosco di alberi da viali; Vi stanno libri allineati e soprammobili;

