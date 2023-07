Un Pete del folk statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Pete del folk statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEEGER

Significato/Curiosita : Un pete del folk statunitense

Noto come pete seeger (new york, 3 maggio 1919 – new york, 27 gennaio 2014), è stato un cantautore e compositore statunitense di musica folk. è assieme... Pinza allarga-seeger o pinza stringi-seeger, ma alcuni seeger (i modelli più semplici) non ne richiedono l'uso. ^ history seeger, su seeger-orbis.com. url...