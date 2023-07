Si parlò in Provenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si parlò in Provenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OC

Significato/Curiosita : Si parlo in provenza

Della provenza-alpi-costa azzurra. vi si parlò fino ai primi decenni del xx secolo un dialetto ligure (figun) in seguito all'immigrazione tra il xiii e... Il gas oc (da oleoresin capsicum), conosciuto anche come oleoresium capsicum, è una particolare sostanza naturale che sfrutta le proprietà vasodilatatorie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

