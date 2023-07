Mitigati placati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mitigati placati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LENITI

Significato/Curiosita : Mitigati placati

Lo smarrimento del popolo cristiano europeo. la paura dell'inferno era mitigata dal ricorso sempre più popolare alla pratica delle indulgenze, ovvero alla... Italiana di spazio), e /x/ (come la ch tedesca di bach, come il c toscano lenito, in pratica), nel greco classico erano delle vere e proprie occlusive come...