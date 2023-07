Si leggono negli appelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si leggono negli appelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOMI

Significato/Curiosita : Si leggono negli appelli

Stesso calciatore commentò: «evidentemente i giornalisti francesi non leggono certi giornali italiani». nel 1972, in un'intervista alla stampa dichiarò:... Contengono il titolo. nomi – città giapponese nomi – comune italiano federico nomi – avvocato italiano federigo nomi – letterato italiano ida nomi – insegnante... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si leggono negli appelli : leggono; negli; appelli; Si leggono in Piemonte e in Sardegna; Le leggono i radiologi; Si leggono in tema; Si leggono in casa; Si leggono in Olanda; Si ripetono negli sberleffi; Nel bordo e negli orli; Lo studio della vita negli oceani; Compare negli smartphone scrivendo messaggi; Sono pari negli esami; Se ne fanno cappelli ; Confeziona cappelli ; Corrono con i cappelli piumati; Artigiana che confeziona cappelli da donna; Drappelli di truppe;

Cerca altre Definizioni