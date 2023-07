Lavora in serra o in giardino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavora in serra o in giardino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FLORICOLTORE

Significato/Curiosita : Lavora in serra o in giardino

Patrono di firenze. in questo giardino ha sede il giardino dei giusti sulla falsariga di quello esistente a gerusalemme. la serra oggi è utilizzata per... Earl stone è un ottantenne reduce della guerra di corea che lavora come floricoltore. ha la passione per la guida e possiede un pick-up, con il quale ha girato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Lavora in serra o in giardino : lavora; serra; giardino; lavora tore non autonomo; lavora con acidi e reagenti; lavora no sui muscoli; Le prova chi lavora ; Vi lavora il deejay; Nodi che serra no la gola; La esegue il ladro sulla serra tura; Un tipo di serra tura portatile; serra no grandi bottoni; Arte che si esercita all aperto o in serra ; Scrisse Il giardino dei ciliegi; giardino con recinti; Percorrono il giardino su una sola ruota; Scrisse Il giardino dei Finzi-Contini; I Campani che passeggiano nello splendido giardino Inglese;

