Gli Scandinavi dei fiordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli Scandinavi dei fiordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NORVEGESI

Significato/Curiosita : Gli scandinavi dei fiordi

fiordi con aperture molto larghe siano da considerarsi veri fiordi. nelle lingue scandinave il termine "fjord" tende ad indicare non solo il fiordo propriamente... I norvegesi (in lingua norvegese nordmenn) sono un gruppo etnico dell'europa settentrionale, diffuso prevalentemente in norvegia, nei paesi scandinavi...