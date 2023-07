La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CLELIA

Significato/Curiosita : La giovane romana presa in ostaggio da porsenna

L'assedio di roma da parte di lars porsenna si svolse nel 508/507 a.c., negli anni subito dopo la fine della monarchia, tra l'esercito romano guidato dai consoli... Disambiguazione – se stai cercando il nome proprio, vedi clelia (nome). clelia (in latino: cloelia) è una figura della mitologia romana, presa in ostaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : La giovane romana presa in ostaggio da Porsenna : giovane; romana; presa; ostaggio; porsenna; Così è un giovane fiero e ardito; giovane custode di greggi; Il più giovane dio greco; La giovane de La vita interiore di Alberto Moravia; Bovina giovane dalle carni pregiate; Via romana con le catacombe; La linea romana fra Battistini e Anagnina; Casa di moda romana fondata dall omonima Fernanda; Dea romana dell abbondanza; Villa romana che fu residenza di Benito Mussolini; Lo assume un impresa ; Impresa da pirati dell aria; L hanno presa i dottori; Chi l ha presa alla caviglia zoppica; L impresa che assume muratori; ostaggio meno saggio; L ostaggio meno saggio; Orazio : combatté contro porsenna ; La giovinetta romana che sfuggì a porsenna gettandosi nel Tevere; La giovane romana che sfuggì a porsenna ; Il Muzio che attentò a porsenna ; Attentò a porsenna : __ Scevola;

