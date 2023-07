Cogliere nel segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cogliere nel segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COLPIRE

Significato/Curiosita : Cogliere nel segno

Inglesi nel secondo dopoguerra, con un misto di accusa e di ammirazione, per la dimostrata capacità e determinazione di ferrari nel perseguire e cogliere risultati... Tomatoes, flixster inc. (en, es) colpire al cuore, su filmaffinity. (en) colpire al cuore, su box office mojo, imdb.com. colpire al cuore, rai cinema channel... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Cogliere nel segno : cogliere; segno; Raccogliere offerte; Va in onda per raccogliere offerte di beneficenza; Il raccogliere il cibo di api e formiche; Raccogliere tutti gli elementi necessari per avviare un processo; Crescono su molte scogliere ; Il segno fra Bilancia e Sagittario; Un segno grammaticale; segno dello zodiaco; Disegno animato; Si dice di un disegno eseguito senza righe e squadre;

Cerca altre Definizioni